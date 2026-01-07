Alertan por virus en TikTok que roba tus contraseñas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre videos en TikTok y otras redes sociales que distribuyen malware disfrazado de tutoriales para activar software de pago de manera gratuita.

La advertencia fue emitida a través de la Unidad de Policía Cibernética, quien identificó que estos videos, con edición profesional y supuestas pruebas de funcionamiento, en realidad instalan programas diseñados para robar contraseñas y datos personales.

¿Cómo operan estos fraudes?

Los videos invitan a copiar y pegar códigos en las computadoras, prometiendo activar programas como sistemas operativos, paquetería de oficina o servicios de suscripción. Sin embargo, en lugar de activar algo, el código desactiva la seguridad del sistema e instala instrucciones maliciosas.

Una vez dentro del equipo, el software espía puede acceder a navegadores, gestores de contraseñas y redes sociales, permitiendo a los ciberdelincuentes obtener datos bancarios, correos electrónicos y más.

¿Qué recomienda la Policía Cibernética?