Alertan por virus en TikTok que roba tus contraseñas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre videos en TikTok y otras redes sociales que distribuyen malware disfrazado de tutoriales para activar software de pago de manera gratuita.
La advertencia fue emitida a través de la Unidad de Policía Cibernética, quien identificó que estos videos, con edición profesional y supuestas pruebas de funcionamiento, en realidad instalan programas diseñados para robar contraseñas y datos personales.
Los videos invitan a copiar y pegar códigos en las computadoras, prometiendo activar programas como sistemas operativos, paquetería de oficina o servicios de suscripción. Sin embargo, en lugar de activar algo, el código desactiva la seguridad del sistema e instala instrucciones maliciosas.
Una vez dentro del equipo, el software espía puede acceder a navegadores, gestores de contraseñas y redes sociales, permitiendo a los ciberdelincuentes obtener datos bancarios, correos electrónicos y más.
No copiar comandos desconocidos: Evita ejecutar instrucciones compartidas en redes sociales.
No instalar programas piratas: Solo descarga software desde sitios oficiales.
Verifica la fuente: Desconfía de tutoriales que prometen activaciones gratuitas.
Actualiza tu sistema y antivirus: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.
No abras enlaces sospechosos: Especialmente si llegan por redes sociales o mensajes.
Revisa tus cuentas frecuentemente: Cambios o accesos inusuales pueden indicar robo.
Haz respaldos periódicos: Así podrás recuperar tu información si algo sale mal.
La Unidad de Policía Cibernética exhortó a la población a mantenerse alerta y evitar prácticas que comprometan la seguridad digital. Si detectas contenido sospechoso o fuiste víctima de fraude, puedes comunicarte al teléfono 55 5242 5100, ext. 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También puedes seguir sus cuentas oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
SHA