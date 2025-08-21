Alertan por Takis Fuego; ingredientes podrían causar daños graves a la salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización El Poder del Consumidor alertó sobre diferencias importantes en los ingredientes de la botana Takis Fuego, según el país en el que se comercializa, destacando riesgos potenciales a la salud en la versión mexicana.

A través de la red social X (antes Twitter), la asociación denunció que en el Reino Unido los Takis Fuego se elaboran con colorantes naturales, como paprika y extracto de cúrcuma, mientras que en México contienen colorantes sintéticos como el Rojo 40 y el Amarillo 6.

Estos últimos, de acuerdo con diversas investigaciones científicas, han sido asociados con problemas de salud como hiperactividad y reacciones alérgicas, principalmente en menores de edad.

Mientras que en Europa este tipo de colorantes sintéticos están restringidos o regulados con mayor severidad, en México su uso sigue permitido en productos dirigidos a todo público, incluidos los niños y adolescentes.

Además, los empaques en nuestro país contienen sellos de advertencia sanitaria por el uso de estos ingredientes, lo que no ocurre en el Reino Unido, donde no son necesarios debido a los estándares más estrictos de calidad y seguridad alimentaria.

Este señalamiento ha reavivado el debate sobre los dobles estándares en la industria alimentaria internacional. Para El Poder del Consumidor, el hecho de que una misma empresa ofrezca versiones más saludables de un mismo producto en ciertos países y no en otros, refleja una falta de equidad que perjudica especialmente a los consumidores en países como México.