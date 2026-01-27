Alertan por sarpullido que podría ser sarampión; aprende a identificarlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la ciudadanía a identificar los signos y síntomas del sarampión, evitar la automedicación y acudir de manera inmediata a la unidad médica más cercana en caso de sospecha.

Los síntomas característicos de esta enfermedad no son inmediatos, ya que suelen manifestarse en un periodo de siete a 14 días después de la infección. Entre las principales señales de alerta se encuentra la fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C, y manchas rojas que suelen iniciar en la cara y extenderse a todo el cuerpo.

Otras señales incluyen escurrimiento nasal, tos, ojos rojos y llorosos (conjuntivitis). Además, es característico observar pequeños puntos blancos dentro de la boca antes de que aparezca el sarpullido, lo cual sirve como una señal de alerta temprana.

La SSM enfatiza que la vacunación es la medida de prevención más eficaz y segura contra el sarampión. Por ello, exhorta a la población a revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños para completar esquemas, recordando que el biológico es gratuito y se encuentra disponible en los 364 centros de salud del estado.