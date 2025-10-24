Alertan por nuevas modalidades de fraude y extorsión en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales y federales han lanzado una alerta por el crecimiento de dos nuevas modalidades de fraude y extorsión en México, centradas en la falsificación de cartas de cobranza y la venta falsa de propiedades en remate. Ambas tácticas, según la Fiscalía General del Estado de Jalisco, aprovechan el miedo y la urgencia para inducir a las víctimas a tomar decisiones apresuradas y entregar dinero sin garantías.

En el primer caso, las personas reciben cartas, correos electrónicos o llamadas telefónicas donde se les notifica una deuda presuntamente vencida, con amenazas de acciones legales si no se paga de inmediato. Posteriormente, los estafadores acuden al domicilio o vuelven a llamar, exigiendo una transferencia bancaria urgente.

Las comunicaciones suelen imitar el estilo y logotipos de instituciones legítimas, lo que dificulta identificar la estafa a primera vista. La Fiscalía recomienda verificar directamente con las empresas involucradas, no compartir información bancaria, y colgar ante llamadas sospechosas.

La segunda modalidad consiste en supuestas ofertas de remate inmobiliario promovidas en redes sociales o sitios web. Se ofrecen propiedades con descuentos de hasta seis veces por debajo de su valor real, ubicadas principalmente en zonas urbanas o de alto valor.

Los estafadores se presentan como intermediarios de bancos o despachos judiciales, solicitando depósitos por adelantado para apartar la compra. Una vez recibido el dinero, cortan comunicación sin dejar rastro.