Alertan por maniobras militares y fallas de GPS en vuelos sobre el Pacífico mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó una alerta de seguridad dirigida a pilotos y aerolíneas comerciales estadounidenses que sobrevuelen zonas del océano Pacífico y el Golfo de California, dentro del espacio aéreo mexicano.

Según los avisos tipo NOTAM emitidos el 16 de enero de 2026, existe una situación potencialmente peligrosa en esas áreas debido a actividades militares y posibles interferencias en las señales GNSS (como el GPS), lo que puede representar un riesgo para las aeronaves, incluso en las fases de despegue, aterrizaje y sobrevuelo.

Los avisos cubren varias regiones del espacio aéreo conocidas como Flight Information Regions (FIR), incluyendo:

Región de Información de Vuelo de México (MMFR)

Golfo de California

Mazatlán (MMFO)

América Central (MHTG)

Bogotá (SKED)

Panamá (MPZL)

Guayaquil (SEFG)

Región NO FIR (zona definida con coordenadas específicas en alta mar)

La FAA no prohíbe volar, pero recomienda a las aerolíneas y pilotos estadounidenses actuar con extrema precaución al operar en esas zonas. También solicita reportar cualquier incidente de seguridad al centro de operaciones en Washington (+1 202 267 3333).