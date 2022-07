Alertan por los "montadeudas", amenazan hasta con descuartizar si no pagas

Las instituciones financieras reguladas y supervisadas, en general, ofrecen sumas de dinero "moderadas" que van de acuerdo a tu capacidad de pago, no solicitan ningún tipo de pago por gestoría antes de aplicar al préstamo y te explican las fechas y montos de los pagos.

Todas las instituciones financieras revisan tu historial crediticio , esto con la finalidad de conocer la puntualidad de tus pagos y cuántos créditos tienes vigentes, de esta manera te protegen para que no corras un riesgo de sobreendeudamiento en caso de otorgarte un nuevo crédito.

Ten cuidado con los créditos exprés, recuerda que quienes los ofrecen no solicitan requisitos como comprobar ingresos, ofrecen grandes sumas de dinero, no consultan tu historial crediticio, te dicen que te entregarán el préstamo de forma inmediata, piden por adelantado un pago para la gestoría del crédito y al final no te entregarán el préstamo.