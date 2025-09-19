Alertan por fraudes con videos hechos con IA y suplantación de funcionarios

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta nacional para advertir a la población sobre nuevos ciberdelitos en los que delincuentes utilizan Inteligencia Artificial (IA) para crear videos falsos en los que suplantan a funcionarios públicos e invitan a participar en supuestas inversiones financieras.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia informó que los videos y mensajes están diseñados para parecer comunicaciones oficiales, pero en realidad son parte de esquemas fraudulentos con los que los ciberdelincuentes buscan obtener ganancias económicas ilícitas.

La SSPC destacó que estas prácticas son completamente ajenas a cualquier respaldo institucional y exhortó a la ciudadanía a verificar toda información antes de compartir datos personales o realizar transferencias económicas.

Entre las recomendaciones emitidas están:

Consultar únicamente fuentes oficiales , como sitios web de dependencias gubernamentales.

Revisar la ortografía y el dominio de los sitios consultados.

Verificar la autenticidad del remitente de cualquier mensaje.

Estar informados sobre los métodos más comunes de fraude digital .

Compartir estas alertas con adultos mayores o personas sin experiencia digital.

Ajustar las configuraciones de privacidad en redes sociales.

Reportar contenidos engañosos en plataformas digitales.

La dependencia también puso a disposición del público la Ciberguía, una herramienta informativa sobre seguridad digital que puede consultarse en:

https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

agm