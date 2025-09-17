Alerta sísmica llegará a tu celular este 19 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025, en conmemoración de los sismos que marcaron a México en 1985 y 2017. Por primera vez, la alerta será enviada a través de los teléfonos celulares en todo el país.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, hizo un llamado a toda la ciudadanía a participar activamente en este ejercicio, que busca medir la capacidad de respuesta del Gobierno y fomentar la cultura de prevención en cada rincón del país.