Alerta sísmica llegará a tu celular este 19 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2025, en conmemoración de los sismos que marcaron a México en 1985 y 2017. Por primera vez, la alerta será enviada a través de los teléfonos celulares en todo el país.
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, hizo un llamado a toda la ciudadanía a participar activamente en este ejercicio, que busca medir la capacidad de respuesta del Gobierno y fomentar la cultura de prevención en cada rincón del país.
La hipótesis para este ejercicio será de un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En otras regiones del país, el simulacro incluirá escenarios por huracán, tsunami o incendio urbano.
Además del alertamiento en celulares —que cubrirá a más de 80 millones de usuarios—, se activarán 14 mil 491 altavoces, así como más de 100 estaciones de radio y 11 canales de televisión en todo el país.
El sonido que recibirán los celulares será característico y único, con el objetivo de que la población comience a identificarlo como un símbolo de emergencia nacional. Este nuevo sistema fue desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, en colaboración con Altan Redes, AT&T y Telcel.
Velázquez Alzúa señaló que se ha impulsado un registro masivo para conocer qué inmuebles se sumarán al simulacro. Esto permitirá tener datos claros sobre la respuesta social y ajustar estrategias futuras de emergencia.
La presidenta Sheinbaum encabezará el izamiento de bandera en el Zócalo capitalino a las 07:19 horas, y más tarde, a las 12:15 horas, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encargado de concentrar y analizar la información del ejercicio.
