Alerta Profeco: Mazda MX-5 2024–2025 irá a revisión por indicador de estabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión 1,341 vehículos Mazda MX-5 modelos 2024 y 2025 por un desperfecto en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC), que podría no encenderse al detectar cierta velocidad o deslizamiento.

La información fue difundida en un comunicado oficial este sábado 20 de septiembre de 2025. Profeco detalló que, para corregir la condición, Mazda reemplazará sin costo el software del módulo DSC para las y los consumidores.

La campaña inició el 30 de junio de 2025 y su duración es indefinida. Mazda Motor de México indicó que, hasta el lanzamiento de la alerta, no tenía registro de vehículos afectados por el desperfecto en territorio nacional. La automotriz contactará por correo electrónico a propietarias y propietarios y habilitó su página web para verificar, con el VIN, si una unidad está incluida en el llamado.