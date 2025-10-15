Alerta por lluvias intensas en el sur del país; Michoacán con probabilidad de tormentas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este jueves 16 de octubre de 2025, se esperan condiciones climáticas adversas en diversas regiones del país, incluidas lluvias fuertes, posible caída de granizo, y rachas de viento, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Michoacán, se pronostican lluvias puntuales fuertes, especialmente en la zona costera, derivadas de un sistema de canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico. Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica.

En el sur del país, estados como Chiapas y Oaxaca tendrán lluvias intensas, mientras que en Guerrero, Nayarit, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo, se esperan lluvias muy fuertes, según el aviso número 576 emitido por el SMN.

Además, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que se prevé oleaje elevado en costas del Pacífico sur. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 y 55 km/h en regiones del norte y occidente del país, particularmente en Baja California y Sonora.

En el Valle de México, incluido el sur del Estado de México y Ciudad de México, se esperan intervalos de chubascos con posibilidad de granizo.

El frente frío número 7, combinado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, mantendrá descenso de temperatura y fuertes vientos en el norte del país.

Recomendaciones:

Evita cruzar ríos, arroyos o calles inundadas .

Asegura techos y objetos sueltos si vives en zonas con viento fuerte.

Sigue las actualizaciones del SMN y de Protección Civil local.

SHA