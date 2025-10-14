Alerta en el Pacífico: 60% de probabilidad de ciclón tropical al sur de Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó este 14 de octubre que una zona de baja presión ubicada al sur de Chiapas aumentó su probabilidad de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el reporte oficial, esta zona presenta un 20% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, y un 60% de probabilidad en un periodo de 7 días. El sistema se localiza aproximadamente a 235 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala.

Las autoridades prevén que la evolución del fenómeno podría generar efectos hacia el final de esta semana, por lo que llaman a la población a mantenerse atenta a los reportes oficiales.