México

¡Alerta! Cierre de puertos en el Golfo de México por Evento 'Norte' del Frente Frío 30

Debido a los fuertes vientos y el oleaje, más de 10 puertos han sido cerrados en el Golfo de México, afectando la navegación en Veracruz, Tabasco, y Quintana Roo
¡Alerta! Cierre de puertos en el Golfo de México por Evento 'Norte' del Frente Frío 30
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha informado recientemente sobre el cierre de varios puertos en el Golfo de México debido a un evento de "Norte" asociado al Frente Frío No. 30, que afectará diversas zonas costeras.

Puertos cerrados para embarcaciones mayores:

  1. Veracruz: Puerto Alvarado.

  2. Tabasco: Puerto Sánchez Magallanes.

Puertos cerrados para embarcaciones menores:

  1. Tamaulipas: La Pesca.

  2. Veracruz: Veracruz, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones y Tonalá.

  3. Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes y Villahermosa.

  4. Campeche: Seybaplaya y Champotón.

  5. Quintana Roo: Puerto Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal e Isla Holbox.

Observación importante:

El puerto de Balzapote, en Catemaco, Veracruz, permanece cerrado para la navegación de embarcaciones menores debido a las condiciones climáticas adversas.

Recomendaciones de autoridades:

La Secretaría de Marina (SEMAR) y Protección Civil exhortan a la población y turistas a atender las recomendaciones de las autoridades locales y evitar actividades marítimas, turísticas y recreativas en las áreas afectadas para evitar riesgos, ya que el evento de "Norte" puede generar condiciones de alto oleaje y vientos fuertes en las zonas costeras.

Se recomienda a las embarcaciones en tránsito que se resguarden en puertos seguros y que los turistas y residentes de las áreas afectadas sigan las indicaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

SHA

Golfo de México
cierre de puertos
Protección Civil Golfo de México

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com