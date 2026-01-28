¡Alerta! Cierre de puertos en el Golfo de México por Evento 'Norte' del Frente Frío 30

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha informado recientemente sobre el cierre de varios puertos en el Golfo de México debido a un evento de "Norte" asociado al Frente Frío No. 30, que afectará diversas zonas costeras.
Veracruz: Puerto Alvarado.
Tabasco: Puerto Sánchez Magallanes.
Tamaulipas: La Pesca.
Veracruz: Veracruz, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones y Tonalá.
Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes y Villahermosa.
Campeche: Seybaplaya y Champotón.
Quintana Roo: Puerto Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Chetumal e Isla Holbox.
El puerto de Balzapote, en Catemaco, Veracruz, permanece cerrado para la navegación de embarcaciones menores debido a las condiciones climáticas adversas.
La Secretaría de Marina (SEMAR) y Protección Civil exhortan a la población y turistas a atender las recomendaciones de las autoridades locales y evitar actividades marítimas, turísticas y recreativas en las áreas afectadas para evitar riesgos, ya que el evento de "Norte" puede generar condiciones de alto oleaje y vientos fuertes en las zonas costeras.
Se recomienda a las embarcaciones en tránsito que se resguarden en puertos seguros y que los turistas y residentes de las áreas afectadas sigan las indicaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.
SHA