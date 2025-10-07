Alerta Ámber en Edomex; buscan a Einar y Briana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una escena devastadora fue captada por una cámara de vigilancia en Ixtlahuaca, Estado de México: dos hermanos, de apenas 3 y 5 años, fueron sustraídos a plena luz del día por al menos cuatro personas. Las autoridades han activado la Alerta Ámber, mientras crece la indignación ciudadana y la incertidumbre sobre su paradero.
El impactante suceso ocurrió frente a una lavandería ubicada junto a la Universidad Ixtlahuaca. En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo Briana Donaji, de 5 años, entra al establecimiento mientras su hermano Einar Kelem, de 3, permanece afuera. En cuestión de segundos, dos hombres irrumpen: uno arrebata a la niña del interior, otro toma al niño de la puerta, y ambos son asistidos por otros dos adultos que los ayudan a escapar en una camioneta Jeep Renegade negra.
Según el comunicado oficial del gobierno municipal, el caso podría tener origen en un conflicto familiar.
El secuestro ocurrió en el Barrio de San Pedro. Desde entonces, autoridades estatales publicaron las fichas de búsqueda, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los menores.
La grabación ha generado una fuerte respuesta social, no solo por lo alarmante del acto, sino por la cercanía con un centro educativo y comercial. Vecinos han exigido mayor vigilancia, mientras los investigadores se enfocan en identificar a los responsables y esclarecer si realmente se trata de una disputa familiar o de una red más amplia.
