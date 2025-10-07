Alerta Ámber en Edomex; buscan a Einar y Briana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una escena devastadora fue captada por una cámara de vigilancia en Ixtlahuaca, Estado de México: dos hermanos, de apenas 3 y 5 años, fueron sustraídos a plena luz del día por al menos cuatro personas. Las autoridades han activado la Alerta Ámber, mientras crece la indignación ciudadana y la incertidumbre sobre su paradero.

El impactante suceso ocurrió frente a una lavandería ubicada junto a la Universidad Ixtlahuaca. En las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, se observa cómo Briana Donaji, de 5 años, entra al establecimiento mientras su hermano Einar Kelem, de 3, permanece afuera. En cuestión de segundos, dos hombres irrumpen: uno arrebata a la niña del interior, otro toma al niño de la puerta, y ambos son asistidos por otros dos adultos que los ayudan a escapar en una camioneta Jeep Renegade negra.