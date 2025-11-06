Aleks Syntek pausa su carrera por salud en medio de rumores sobre su divorcio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Aleks Syntek anunció una pausa temporal en su carrera musical, tras recibir recomendaciones médicas que lo obligan a tomar un descanso. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
“Por recomendación médica y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos”, expresó el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”, de 55 años.
El músico detalló que su bienestar será su prioridad durante este periodo, aunque adelantó que planea volver más fuerte a los escenarios. “Pronto regresaré más fuerte y seguiré trabajando con el mayor compromiso para ofrecerles un espectáculo con la calidad que se merecen”, añadió.
Syntek informó que las fechas del Total Syntek Tour serán reprogramadas, y aseguró que los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos o podrán ser reembolsados, según la elección del público.
El anuncio del retiro temporal ocurre en medio de una nueva oleada de rumores sobre su vida personal. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Aleks Syntek y su esposa, Karen Coronado, enfrentarían una crisis matrimonial derivada de presuntas infidelidades por parte del cantante.
Ceriani incluso mencionó a tres mujeres con quienes el músico habría tenido vínculos: una maquillista, una DJ chilena y una fan con la que supuestamente se comunicaba desde que era menor de edad.
Ni Syntek ni su esposa han confirmado o desmentido estos señalamientos. Sin embargo, en redes sociales se viralizó recientemente un fragmento de un podcast conducido por Ingrid Coronado, donde el músico recordó que conoció a su esposa cuando ella tenía 15 años y él 23, lo que desató críticas.
A pesar de la controversia, Aleks Syntek sigue siendo una figura reconocida del pop latino, con más de 30 años de trayectoria. Ha creado éxitos como “Duele el amor”, “Corazones invencibles” e “Intocable”, y ha colaborado con artistas como Ana Torroja, Rubén Blades y Enrique Iglesias.
Hasta el momento, el cantante no ha emitido más declaraciones sobre su salud ni sobre su situación personal. Sus seguidores, no obstante, continúan enviándole mensajes de apoyo en redes sociales.
