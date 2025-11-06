Aleks Syntek pausa su carrera por salud en medio de rumores sobre su divorcio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Aleks Syntek anunció una pausa temporal en su carrera musical, tras recibir recomendaciones médicas que lo obligan a tomar un descanso. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Por recomendación médica y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos”, expresó el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas”, de 55 años.

El músico detalló que su bienestar será su prioridad durante este periodo, aunque adelantó que planea volver más fuerte a los escenarios. “Pronto regresaré más fuerte y seguiré trabajando con el mayor compromiso para ofrecerles un espectáculo con la calidad que se merecen”, añadió.

Syntek informó que las fechas del Total Syntek Tour serán reprogramadas, y aseguró que los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos o podrán ser reembolsados, según la elección del público.

El anuncio del retiro temporal ocurre en medio de una nueva oleada de rumores sobre su vida personal. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Aleks Syntek y su esposa, Karen Coronado, enfrentarían una crisis matrimonial derivada de presuntas infidelidades por parte del cantante.