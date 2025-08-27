Alito acusa a Noroña de cobarde tras enfrentamiento en el Senado

Moreno explicó que el enfrentamiento se originó por un desacuerdo en el cumplimiento del orden del día:

“Había un acuerdo en la mesa directiva para que cada grupo parlamentario tuviera un posicionamiento final. Pedí la palabra y no se me cedió, lo que derivó en el conflicto con el senador Noroña”, afirmó.

Durante su intervención, calificó al legislador del PT como “un cobarde, patán y barbaján”, y aseguró que fue él quien lo empujó en primera instancia:

“Yo fui a pedirle una explicación, esperé que terminara el Himno Nacional, y al acercarme a su lugar, me empujó. Lo único que hice fue exigir respeto a los acuerdos y a las legisladoras que también fueron ofendidas”.