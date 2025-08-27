Alito acusa a Noroña de cobarde tras enfrentamiento en el Senado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Luego del altercado físico que protagonizó con el senador Gerardo Fernández Noroña durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ofreció una conferencia de prensa en la que defendió su actuar y lanzó severas acusaciones contra Morena y el gobierno federal.
Moreno explicó que el enfrentamiento se originó por un desacuerdo en el cumplimiento del orden del día:
“Había un acuerdo en la mesa directiva para que cada grupo parlamentario tuviera un posicionamiento final. Pedí la palabra y no se me cedió, lo que derivó en el conflicto con el senador Noroña”, afirmó.
Durante su intervención, calificó al legislador del PT como “un cobarde, patán y barbaján”, y aseguró que fue él quien lo empujó en primera instancia:
“Yo fui a pedirle una explicación, esperé que terminara el Himno Nacional, y al acercarme a su lugar, me empujó. Lo único que hice fue exigir respeto a los acuerdos y a las legisladoras que también fueron ofendidas”.
“Hoy en México hay terrorismo de Estado. Persiguen a periodistas, a empresarios y a todos los que piensan distinto. No vamos a callar”, sentenció.
SHA