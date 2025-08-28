Alejandro Moreno denuncia penalmente a Noroña y pide protección federal

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del PRI y senador de la República, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó de forma paralela dos acciones legales: una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debido a presuntas amenazas en su contra y hacia otros legisladores priistas.
Mediante publicaciones en sus redes sociales, Moreno Cárdenas afirmó que las amenazas fueron realizadas por el senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y por Emiliano González González. A ambos los señala como responsables de los delitos de amenazas, lesiones y otros.
En su mensaje dirigido a la FGR, Moreno calificó a Fernández Noroña como “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso”, y señaló que el objetivo de la denuncia es evidenciar el uso del poder para intimidar a voces opositoras.
"No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras [...] No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano", expresó el priista.
Además, informó que el mismo 28 de agosto de 2025 presentó una solicitud formal ante la SEGOB, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para ser integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dicha solicitud también incluye a otros legisladores del PRI que, según Moreno, han sido víctimas de amenazas: Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Eruviel Alonso y Carlos Mancilla.
El documento de solicitud señala como fundamento los artículos 1°, 6°, 7° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de tratados internacionales como la Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos (1998) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha emitido una postura pública respecto a las acusaciones.
SHA