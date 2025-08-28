Alejandro Moreno denuncia penalmente a Noroña y pide protección federal

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del PRI y senador de la República, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó de forma paralela dos acciones legales: una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una solicitud de incorporación al Mecanismo de Protección ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debido a presuntas amenazas en su contra y hacia otros legisladores priistas.

Mediante publicaciones en sus redes sociales, Moreno Cárdenas afirmó que las amenazas fueron realizadas por el senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y por Emiliano González González. A ambos los señala como responsables de los delitos de amenazas, lesiones y otros.

En su mensaje dirigido a la FGR, Moreno calificó a Fernández Noroña como “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso”, y señaló que el objetivo de la denuncia es evidenciar el uso del poder para intimidar a voces opositoras.

"No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras [...] No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano", expresó el priista.