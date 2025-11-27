Alejandro Gertz Manero ya habría presentado su renuncia; Senado elegirá nuevo titular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro Gertz Manero ya habría presentado su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que asumió en 2019 como el primer fiscal general tras la reforma constitucional del sistema penal.

La carta de renuncia fue entregada al Senado de la República, órgano encargado de aceptar la dimisión y designar a su sucesor o sucesora, en un proceso que ya comenzó a generar reacomodos políticos en el ámbito federal.

Entre los nombres que podrían integrar la terna propuesta por el Ejecutivo federal para sustituir a Gertz Manero se encuentran Ernestina Godoy, exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ambos perfiles cuentan con amplia trayectoria en el sistema judicial y han sido cercanos al actual gobierno federal, por lo que figuran como fuertes aspirantes para encabezar la FGR.