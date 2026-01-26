Alejandro Gertz Manero es ratificado como embajador en Reino Unido

Minutos después de la votación, Gertz Manero rindió protesta en su nuevo cargo diplomático. La designación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió el beneplácito del gobierno británico, como parte de los procedimientos habituales en materia de relaciones exteriores.

El nombramiento se da luego de que Gertz Manero presentara su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2025, tras ocupar ese cargo desde 2019. Su salida marcó el cierre de una etapa polémica y de alta exposición política en el sistema de justicia mexicano.