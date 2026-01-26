Alejandro Gertz Manero es ratificado como embajador en Reino Unido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este lunes a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como ante los organismos internacionales con sede en ese país.
Minutos después de la votación, Gertz Manero rindió protesta en su nuevo cargo diplomático. La designación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió el beneplácito del gobierno británico, como parte de los procedimientos habituales en materia de relaciones exteriores.
El nombramiento se da luego de que Gertz Manero presentara su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en noviembre de 2025, tras ocupar ese cargo desde 2019. Su salida marcó el cierre de una etapa polémica y de alta exposición política en el sistema de justicia mexicano.
A partir de este relevo, la Fiscalía General de la República es encabezada por Ernestina Godoy Ramos, quien fue ratificada como nueva titular y se convierte en la primera mujer en dirigir la FGR.
rmr