Alejandro Fernández cancela conciertos por fuerte enfermedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Alejandro Fernández, de 54 años, encendió las alarmas entre sus seguidores al anunciar la cancelación de dos conciertos en Estados Unidos debido a un problema de salud.
De acuerdo con un comunicado, el intérprete fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que obligó a los médicos a recomendarle reposo absoluto durante al menos cuatro días.
Los espectáculos afectados corresponden a sus presentaciones en el Dickies Arena de Dallas y en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, programados para esta semana. Ambas fechas ya fueron reprogramadas: Dallas para el 18 de octubre y El Paso para el 19 de octubre.
El propio artista confirmó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos en las nuevas fechas, con el fin de evitar complicaciones a sus seguidores.
A pesar del contratiempo, Fernández aseguró que las presentaciones en Phoenix y Las Vegas se mantienen sin cambios y se llevarán a cabo en las fechas previstas.
En redes sociales, el cantante compartió un mensaje de agradecimiento:
“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Nos vemos muy pronto para seguir cantando juntos. Este descanso es necesario, pero pronto estaremos de regreso con más fuerza.”
La salmonelosis es una de las principales causas de intoxicación alimentaria en el mundo. Es provocada por bacterias del género Salmonella y suele transmitirse por alimentos contaminados como carnes poco cocidas, huevos crudos, lácteos sin pasteurizar o frutas y verduras mal desinfectadas.
Sus síntomas incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, que generalmente desaparecen entre cuatro y siete días con reposo e hidratación. En personas vulnerables, puede complicarse y requerir hospitalización.
mrh