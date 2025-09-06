Alejandro Fernández cancela conciertos por fuerte enfermedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Alejandro Fernández, de 54 años, encendió las alarmas entre sus seguidores al anunciar la cancelación de dos conciertos en Estados Unidos debido a un problema de salud.

De acuerdo con un comunicado, el intérprete fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que obligó a los médicos a recomendarle reposo absoluto durante al menos cuatro días.

Los espectáculos afectados corresponden a sus presentaciones en el Dickies Arena de Dallas y en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, programados para esta semana. Ambas fechas ya fueron reprogramadas: Dallas para el 18 de octubre y El Paso para el 19 de octubre.

El propio artista confirmó que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos en las nuevas fechas, con el fin de evitar complicaciones a sus seguidores.

A pesar del contratiempo, Fernández aseguró que las presentaciones en Phoenix y Las Vegas se mantienen sin cambios y se llevarán a cabo en las fechas previstas.