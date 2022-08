Alcaldesa de Tijuana pide al crimen organizado no atentar contra ciudadanos

Que un solo ciudadano tijuanense paguen las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no la los ciudadanos que trabajan"

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana