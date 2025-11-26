Alcalde de Cajeme veta a Brincos Dieras; acusan que promueve violencia contra la mujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante y payaso Brincos Dieras, uno de los artistas más populares del entretenimiento en vivo en México, fue vetado oficialmente del municipio de Cajeme, Sonora, luego de que autoridades locales calificaran sus espectáculos como “denigrantes” y promotores de la violencia contra la mujer.

La decisión fue confirmada por el alcalde de Cajeme, quien explicó que, tras analizar el contenido de los shows del comediante —conocido por su estilo de humor negro y su interacción directa con el público, especialmente con mujeres— se determinó que no se permitirá nuevamente su presentación en la localidad.

“No se trata de censura, sino de proteger la dignidad de las mujeres y evitar que se normalicen conductas que refuerzan la violencia simbólica”, expresó el edil.

La administración municipal argumentó que las rutinas de Roberto Oliva, nombre real del artista, traspasan los límites del humor y utilizan dinámicas que exponen públicamente a las mujeres de forma que atenta contra su dignidad.

El gobierno de Cajeme subrayó que su compromiso es con la defensa de los derechos de las mujeres y con la promoción de espacios públicos libres de violencia —ya sea física, verbal o simbólica—, sin importar si el contexto es humorístico o artístico.