’’Al movimiento de Transformación ya no lo para nadie, somos presente y futuro’’: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que luego de recorrer durante 10 semanas lo largo y ancho del país es innegable que de la mano de la Cuarta Transformación, el futuro puede ser más brillante para todas las mexicanas y todos los mexicanos.

‘’Por la defensa de la Transformación: somos presente y futuro, por las mujeres de México: somos presente y futuro, por nuestros hijos y nuestros nietos; por el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, por los que ya no están con nosotros, porque amamos a nuestra patria, porque amamos la igualdad y la justicia, porque amamos la fraternidad, porque rechazamos cualquier forma de discriminación, porque amamos la tierra donde nacimos, porque al movimiento de Transformación, ya no lo para nadie, somos presente y futuro. Porque como diría Elvia Carrillo Puerto: ‘la igualdad no es un privilegio, sino un derecho fundamental’. Somos presente y futuro. ¡Que viva la Cuarta Transformación!’’, destacó.

Junto a simpatizantes de la capital del país, así como de diferentes entidades de la República Mexicana como Querétaro, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, compartió su visión para lo que llamó el segundo piso de la Transformación, el cual está basado en diferentes ejes con los que la meta es continuar garantizando los derechos básicos para todos y todas, ‘’nuestra visión significa gobernar con cercanía, sin arrogancia, ni privilegios, en territorio, con responsabilidad y sensibilidad’’.

Al respecto realizó un breve resumen sobre las estrategias bajo las cuales se debe direccionar el camino de la Transformación, las cuales se basan en:

La formación de una ‘’Economía moral y disciplina financiera y fiscal’’, con la que se impulse la economía desde abajo; en la construcción de ‘’Inversión pública para el desarrollo regional con bienestar’’, para generar nuevos proyectos que amplíen las posibilidades de empleos con salarios dignos; en la ’’Garantía y Fortalecimiento de los programas sociales’’, con el que se respalda el principio de por el bien todos primero los pobres; además buscar nuevas formas de ‘’garantizar la justicia de los pueblos indígenas’’.

Añadiendo, cuestiones esenciales como ’’Aprovechar la posición estratégica de México con el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá’’ para seguir estableciendo lazos diplomáticos que favorezcan al bienestar, generar el ‘’Desarrollo científico y tecnológico’’ para mejorar la formación académica, pero también artística y cultural, así como acciones para ‘’Acelerar la transición energética’’ y que de esta manera los recursos nacionales sean aprovechados.

Aseveró que, lo anterior únicamente puede lograrse con los principios y convicciones de la Cuarta Transformación, ‘’una visión que por encima de todo es humanista, la de la imperiosa necesidad de apoyar al más humilde, de disminuir desigualdades y la de garantizar los derechos del pueblo de México, educación, salud, vivienda, pensión adultos mayores, es decir, bienestar, fortaleciendo nuestra soberanía, la democracia, y la libertad’’, lo que destacó como imposible con el modelo de los gobiernos pasados.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de cerrar las puertas a la oposición, pues aseguró que solo buscan seguir dañando al pueblo de México como lo hicieron durante mucho tiempo, ‘’36 años caracterizados por empobrecimiento, desigualdad, corrupción, desafuero, fraudes electorales, guerra contra el narco, incremento en la violencia, reformas estructurales que vendieron nuestro patrimonio, ellos nunca cumplieron y nunca van a cumplir’’.

Lo que aseveró es completamente contrario a lo que sucedió con la llegada de la 4T, con la que se logró mejorar las condiciones de vida del pueblo de México a través de proyectos y programas, así como obras de infraestructura, construcción de presas, puertos, carreteras, fortalecimiento de empresas nacionales, refinerías, reformas, pensión a adultos mayores, becas para jóvenes o acciones que se implementaron durante su gestión como Jefa de Gobierno, tales como el apoyo universal ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’; más de 100 mil apoyos para vivienda, la edificación de tres nuevos hospitales y muchas acciones más que solo se pueden seguir logrando con la honestidad de la Transformación.

‘’La autoridad moral no se compra en la esquina, se construye con una sola misiva, la de luchar todos los días, de luchar por un México con justicia, democracia, libertad, honestidad y honradez. Debemos seguir mostrando a las niñas, a los niños y a los jóvenes que el camino de tender la mano al más débil como forma de vida siempre será mejor que pisar al otro para crecer, que la acumulación de la riqueza, pasando por encima de los demás, no es lo que lleva a la vida digna y a la felicidad, sino que al esfuerzo personal, sólo se complementa dando la mano para que nadie se quede atrás’’, aseguró.

Finalmente, entre porras y aplausos, Claudia Sheinbaum aseguró que durante su camino rumbo a la defensa de la 4T, pudo ser testigo de que la Cuarta Transformación está hecha por y para el pueblo de México, por lo que aseguró no poder estar más feliz del momento histórico que se vive, ‘’soy parte y con orgullo lo digo, de este gran movimiento’’.

‘’Es inenarrable, la inmensa alegría que siento al haber escuchado tantas voces, estrechado tantas manos, abrazado a tantas personas de nuestro movimiento que nos fundimos en la confianza de que hay rumbo, hay proyecto y tiene un nombre, la Cuarta Transformación de la vida pública de México’’, concluyó.

SHA