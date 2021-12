Al alza el precio de la tortilla; Profeco llama a comprar en supermercados

Y es que todo esto surgió luego de que hace unas semanas los industriales advirtieron que el precio del kilo de tortilla podría subir hasta los 27 pesos a finales de 2021 en algunas zonas de México, debido a que en las entidades del norte de México hay menos oferta que en el resto de los estados, por lo que provoca que el precio se encarezca más.

“Vivimos en un libre mercado, no hay precios controlados. Este país no los tiene desde hace muchos años y no los va a tener. El precio promedio de la tortilla en supermercados es de 13 pesos, si un tortillero la quiere subir, que vaya a Walmart, Soriana o Chedraui”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

EA