¿Agua a $250 pesos? Polémica por precios en el festival Zamna, en Tulum

En el cartel también se observa que las botellas de vodka, ron o whisky tienen un costo de 350 pesos, y los cócteles "Monster Cocktails" se venden en 450 pesos.

El evento es reconocido por atraer a miles de asistentes nacionales y extranjeros, principalmente del sector de música electrónica y turismo de lujo.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor no establece un límite de precio por producto en eventos privados, pero sí exige que se informe de forma clara y visible, como ocurre en este caso.

BCT