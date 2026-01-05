¿Agua a $250 pesos? Polémica por precios en el festival Zamna, en Tulum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fotografía del menú oficial del festival Zamna, que se lleva a cabo en Tulum, Quintana Roo, se volvió viral este fin de semana tras mostrar que una botella de agua natural tiene un precio de 250 pesos, el mismo que una bebida energética y solo 100 pesos menos que un cóctel con alcohol.
La imagen circula en redes sociales, donde usuarios han expresado su indignación por lo que consideran un abuso contra los asistentes.
En el cartel también se observa que las botellas de vodka, ron o whisky tienen un costo de 350 pesos, y los cócteles "Monster Cocktails" se venden en 450 pesos.
El evento es reconocido por atraer a miles de asistentes nacionales y extranjeros, principalmente del sector de música electrónica y turismo de lujo.
En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor no establece un límite de precio por producto en eventos privados, pero sí exige que se informe de forma clara y visible, como ocurre en este caso.
BCT