Agricultores logran modificar Ley de Aguas; discusión será la próxima semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzará en la Cámara de Diputados la próxima semana con modificaciones propuestas por grupos agrícolas, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
El legislador confirmó que la discusión iniciará el lunes 1 y martes 2 de diciembre en comisiones, y que el dictamen, ya con los ajustes solicitados por productores del campo, se someterá a votación en tribuna entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre de 2025.
“Muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores, las más importantes las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas”, expresó Monreal.
Entre los ajustes que se añadirán al dictamen, destacan los siguientes puntos clave solicitados por productores agrícolas:
Herencia de concesiones de agua, junto con la tierra productiva.
Regulación de volúmenes asignados para evitar sobreexplotación.
Agilización de trámites relacionados con permisos y concesiones.
Facilidad para la regularización de derechos, condición necesaria para acceder a créditos.
Prohibición de comercialización del agua agrícola para uso industrial.
Monreal subrayó que el objetivo de estas reformas es proteger los derechos de los productores, garantizar el acceso al agua como bien público y evitar que los recursos asignados al sector agrícola se desvíen a otros fines, especialmente en contextos de escasez hídrica.
Estados con fuerte actividad agrícola, como Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guanajuato, se verán directamente beneficiados si se aprueban las reformas, ya que resolverían problemáticas relacionadas con la regularización de pozos, transmisión de derechos y la posibilidad de que familias campesinas hereden tanto tierra como concesión de agua.
