Agricultores logran modificar Ley de Aguas; discusión será la próxima semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma a la Ley de Aguas Nacionales avanzará en la Cámara de Diputados la próxima semana con modificaciones propuestas por grupos agrícolas, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El legislador confirmó que la discusión iniciará el lunes 1 y martes 2 de diciembre en comisiones, y que el dictamen, ya con los ajustes solicitados por productores del campo, se someterá a votación en tribuna entre el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre de 2025.

“Muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores, las más importantes las vamos a atender, porque me parece que es razonable y muchas de ellas son justas”, expresó Monreal.

Entre los ajustes que se añadirán al dictamen, destacan los siguientes puntos clave solicitados por productores agrícolas: