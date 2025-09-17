Agreden a director del CETis 78 en protesta por denuncias de presunto acoso

Altamira, Tamaulipas (MiMorelia.com).- Una protesta estudiantil en el CETis 78 de Altamira terminó en hechos de violencia cuando un grupo de alumnos agredió físicamente al director del plantel, ubicado en la colonia Tampico Altamira. La manifestación surgió tras denuncias de presunto acoso sexual contra alumnas.

Durante el disturbio, de acuerdo a reportes, además del ataque que dejó al directivo lesionado, actos de vandalismo afectaron puertas, ventanas, mobiliario escolar y computadoras.