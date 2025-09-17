México

Agreden a director del CETis 78 en protesta por denuncias de presunto acoso

Reportes indican que la Guardia Estatal rescató al director del CETis 78 en Altamira tras ser agredido por alumnos durante protesta por presunto acoso sexual contra alumnas
Agreden a director del CETis 78 en protesta por denuncias de presunto acoso
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Altamira, Tamaulipas (MiMorelia.com).- Una protesta estudiantil en el CETis 78 de Altamira terminó en hechos de violencia cuando un grupo de alumnos agredió físicamente al director del plantel, ubicado en la colonia Tampico Altamira. La manifestación surgió tras denuncias de presunto acoso sexual contra alumnas.

Durante el disturbio, de acuerdo a reportes, además del ataque que dejó al directivo lesionado, actos de vandalismo afectaron puertas, ventanas, mobiliario escolar y computadoras.

Ante la situación, elementos de la Guardia Estatal ingresaron a la institución para rescatar al director y restablecer el orden. El funcionario fue trasladado para recibir atención médica.

Autoridades confirman investigaciones

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que diversas corporaciones acudieron al CETis 78 para proteger a la comunidad escolar y que ya se llevan a cabo investigaciones para deslindar responsabilidades.

SHA

Tamaulipas
CETis 78

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com