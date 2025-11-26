Agentes desaparecen en ruta clave de inteligencia en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando de Omar García Harfuch, desaparecieran mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo. Su última ubicación conocida: una ruta hacia Guadalajara, que terminó abruptamente en el silencio.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes federales partieron rumbo a la capital jalisciense a bordo de un vehículo oficial. Horas después, se perdió todo contacto con ellos. La unidad fue localizada más tarde, abandonada, en la zona de Paseo de los Virreyes, una de las más transitadas de Zapopan, sin rastro alguno de los elementos.

La SSPC aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, en un operativo conjunto para localizarlos. La dependencia también informó que las familias de los agentes reciben acompañamiento psicológico y jurídico.