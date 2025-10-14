Aeropuertos con saturación ya tienen nuevas bases para asignar despegues y aterrizajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dio a conocer las nuevas reglas para asignar horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados, como el AICM.
Estas “Bases generales” fueron publicadas este martes 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor este miércoles 15 de octubre.
Solo se asignarán horarios a transportistas aéreos que los soliciten cada temporada.
Se deben seguir recomendaciones técnicas del Comité de Operación y reportes del personal coordinador de horarios.
No se podrá asignar más de lo que el aeropuerto puede atender por hora, tanto en pista como en el edificio terminal.
Las aerolíneas que no vayan a usar sus horarios, deberán devolverlos a tiempo.
Las administradoras aeroportuarias tendrán 15 días hábiles para modificar sus reglas internas conforme a estas nuevas bases y enviarlas para su autorización.
El objetivo de estas medidas es mejorar el uso del espacio aéreo, garantizar la seguridad de las operaciones y ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios.
Para consultar el documento completo publicado en el DOF, puedes acceder al siguiente enlace:
🔗 Ver publicación oficial
