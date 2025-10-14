Aeropuertos con saturación ya tienen nuevas bases para asignar despegues y aterrizajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dio a conocer las nuevas reglas para asignar horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados, como el AICM.

Estas “Bases generales” fueron publicadas este martes 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor este miércoles 15 de octubre.

✈️ ¿Qué cambia con estas nuevas reglas?

Solo se asignarán horarios a transportistas aéreos que los soliciten cada temporada.

Se deben seguir recomendaciones técnicas del Comité de Operación y reportes del personal coordinador de horarios.

No se podrá asignar más de lo que el aeropuerto puede atender por hora , tanto en pista como en el edificio terminal.

Las aerolíneas que no vayan a usar sus horarios , deberán devolverlos a tiempo.

Las administradoras aeroportuarias tendrán 15 días hábiles para modificar sus reglas internas conforme a estas nuevas bases y enviarlas para su autorización.

El objetivo de estas medidas es mejorar el uso del espacio aéreo, garantizar la seguridad de las operaciones y ofrecer un servicio más eficiente a los usuarios.

Para consultar el documento completo publicado en el DOF, puedes acceder al siguiente enlace:

🔗 Ver publicación oficial

SHA