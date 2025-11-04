Aeropuerto de Toluca ampliará vuelos ante ajustes operativos en el AIFA: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) atraviesa actualmente una etapa de crecimiento que le permitirá ampliar su capacidad operativa y absorber parte de la demanda de vuelos derivada de recientes cancelaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México, a través de su titular, Laura González Hernández, quien aseguró que el AIT se mantiene con operaciones regulares y no hay planes de suspender rutas aéreas en la capital mexiquense.

“El aeropuerto de Toluca ya está en planeación para ampliación de vuelos y es uno de los aeropuertos con categoría internacional que tiene el Estado de México”, indicó la funcionaria estatal.