Aeropuerto de Toluca ampliará vuelos ante ajustes operativos en el AIFA: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) atraviesa actualmente una etapa de crecimiento que le permitirá ampliar su capacidad operativa y absorber parte de la demanda de vuelos derivada de recientes cancelaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Así lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México, a través de su titular, Laura González Hernández, quien aseguró que el AIT se mantiene con operaciones regulares y no hay planes de suspender rutas aéreas en la capital mexiquense.
“El aeropuerto de Toluca ya está en planeación para ampliación de vuelos y es uno de los aeropuertos con categoría internacional que tiene el Estado de México”, indicó la funcionaria estatal.
La titular de Sedeco explicó que este crecimiento forma parte de una estrategia de conectividad que busca fortalecer al AIT como una alternativa viable tanto para el turismo como para la logística comercial. Añadió que el aeropuerto ya ofrece vuelos nacionales a diversos destinos como:
Monterrey
Cancún
Mérida
Tijuana
San José del Cabo
Guadalajara
Puerto Vallarta
Mexicali
Ciudad Juárez
En cuanto a vuelos de carga, el aeropuerto cuenta con dos operaciones diarias hacia el Aeropuerto Internacional de Memphis, en Estados Unidos, lo que refuerza su papel en la cadena logística regional.
Sobre la reciente cancelación de vuelos en el AIFA, González Hernández señaló que no existe un análisis formal que confirme una suspensión definitiva de actividades en ese aeropuerto, pero que el Estado de México se encuentra preparado para mantener su dinámica económica ante cualquier escenario.
