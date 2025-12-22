Aeronave de SEMAR tiene percance en Texas: iba en misión con Michou y Mau

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que una aeronave perteneciente a esta institución sufrió un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, mientras cumplía una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la dependencia detalló que el operativo tenía fines humanitarios y formaba parte de un apoyo médico especializado. Ante la emergencia, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en estrecha colaboración con autoridades locales estadounidenses.