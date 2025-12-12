Aeroméxico conectará Monterrey y París con vuelo directo desde abril de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aerolínea Aeroméxico anunció una nueva ruta aérea directa entre Monterrey y París, que comenzará operaciones a partir del 13 de abril de 2026, lo que representa un avance clave en la conectividad internacional de México con Europa.

La ruta será operada con tres frecuencias semanales a bordo de modernas aeronaves Boeing 787 Dreamliner, conectando directamente el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el Aeropuerto Internacional de París-Charles de Gaulle.

Salidas desde Monterrey : Lunes, jueves y sábado a las 15:15 horas , con llegada a París a las 09:45 horas del día siguiente.

Regresos desde París: Martes, viernes y domingo a las 12:00 horas, con llegada a Monterrey a las 15:30 horas del mismo día.

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, celebró el anuncio al destacar que se trata de una conexión estratégica para el crecimiento económico de la región:

“Una ruta como París abre más espacios para el turismo, los negocios y la colaboración con nuevos mercados”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente de Ventas México de Aeroméxico, Pasquale Speranza, aseguró que esta nueva ruta fortalece la apuesta por una mayor conectividad internacional desde el norte del país:

“Seguimos fortaleciendo nuestra estrategia de conectividad global y abriendo nuevas oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio cultural entre México y Europa”, afirmó.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Monterrey cuenta con más de 25 rutas internacionales activas, y esta nueva conexión con París posiciona aún más a la capital de Nuevo León como un centro logístico clave en América Latina.

