Aeroméxico aterriza en Wall Street: ya cotiza en la Bolsa de Nueva York

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 25 de noviembre, la aerolínea mexicana Aeroméxico realizó el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), marcando oficialmente su ingreso a uno de los mercados financieros más importantes del mundo.

La ceremonia fue encabezada por Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, quien calificó este paso como un hito en la historia corporativa de la compañía y reconoció el trabajo de sus más de 16 mil colaboradores.

“Este logro es resultado del esfuerzo colectivo de todas y todos los que forman parte de Aeroméxico. Es un orgullo representar a México en el mercado financiero global”, expresó Conesa.

La aerolínea destacó que su incorporación a la NYSE refuerza la confianza de inversionistas y socios estratégicos en su desempeño, al tiempo que forma parte de su estrategia para expandir operaciones y fortalecer su posición financiera a nivel internacional.