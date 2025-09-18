Adulto mayor fue abandonado en urgencias del Hospital General de Pachuca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de 69 años de edad, identificado como Carlos, permaneció dos días en el área de urgencias del Hospital General de Pachuca luego de que su nieto, quien lo había acompañado a una consulta, lo dejara solo sin regresar por él.

De acuerdo con personal del IMSS Bienestar, el pasado 13 de septiembre el adulto mayor ingresó acompañado de su nieto para recibir atención médica. Tras la valoración, se determinó que no requería hospitalización y que debía regresar a casa con su tratamiento.

Sin embargo, al salir de la consulta, el hombre ya no encontró a su familiar y permaneció en la sala de espera el resto del día y también durante el domingo.