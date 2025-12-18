Adulta mayor es abandonada en silla de ruedas en calle de Tamaulipas; buscan identificarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hallazgo de una mujer adulta mayor abandonada en una calle de Tamaulipas ha generado una ola de indignación en redes sociales. La mujer, que fue encontrada en condiciones críticas, estaba sentada en una silla de ruedas y casi inconsciente en el municipio de Matamoros.
El caso ha conmocionado a la comunidad, ya que las autoridades no han logrado identificarla ni encontrar a sus familiares. El DIF de Tamaulipas, a través de su Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, ha emitido un llamado urgente para obtener ayuda en la localización de su familia.
El hallazgo se produjo el miércoles, cuando ciudadanos alertaron a las autoridades tras ver a la mujer abandonada en un camino rural. La víctima, de aproximadamente 80 a 90 años, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital en estado grave. La mujer mostraba signos de hipotermia y desnutrición por la exposición prolongada a las inclemencias del tiempo.
A través de sus redes sociales, el DIF Tamaulipas ha solicitado a la ciudadanía que se comunique si tiene información sobre los familiares de la mujer, cuyos datos de identificación aún son desconocidos. En su publicación, se incluyó una imagen de la mujer, en la que se puede ver claramente su rostro, en un intento por facilitar su identificación. Además, proporcionaron números de contacto para quienes puedan ofrecer detalles relevantes para el caso.
Este suceso ha provocado una gran indignación en las plataformas sociales, donde usuarios han expresado su frustración por el tratamiento que la mujer recibió y el aparente abandono al que fue sometida.
Las autoridades continúan investigando el caso para determinar las circunstancias del abandono de la mujer. Asimismo, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor sigue recibiendo información para dar con sus familiares y garantizar que la mujer reciba el apoyo necesario.
rmr