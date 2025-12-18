Adulta mayor es abandonada en silla de ruedas en calle de Tamaulipas; buscan identificarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hallazgo de una mujer adulta mayor abandonada en una calle de Tamaulipas ha generado una ola de indignación en redes sociales. La mujer, que fue encontrada en condiciones críticas, estaba sentada en una silla de ruedas y casi inconsciente en el municipio de Matamoros.

El caso ha conmocionado a la comunidad, ya que las autoridades no han logrado identificarla ni encontrar a sus familiares. El DIF de Tamaulipas, a través de su Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, ha emitido un llamado urgente para obtener ayuda en la localización de su familia.