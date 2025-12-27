Adoptan a Thor, el perrito que robó peluche en Miniso de Mérida

Todo ocurrió el pasado 24 de diciembre en Plaza Las Américas, en Mérida, Yucatán. En plena temporada navideña, un perrito ingresó a la tienda Miniso y, sin que nadie lo detuviera, tomó un peluche de los estantes. Comenzó a correr, brincar y jugar con el osito de peluche frente a los clientes, quienes rápidamente sacaron sus celulares para grabar el tierno momento.

Los videos pronto se hicieron virales en redes sociales. Lo que más conmovió fue la reacción de los presentes, quienes decidieron hacer una "coperacha" para comprarle el peluche al perrito, que se convirtió en una especie de símbolo navideño improvisado.

Usuarios en redes comenzaron a pedir que alguien lo adoptara. El deseo se hizo realidad.

Días después, un joven identificado como Allan decidió adoptarlo y le dio el nombre de Thor. En videos compartidos en redes sociales se puede ver al lomito feliz, jugando con nuevos juguetes y disfrutando de una nueva vida.

La historia de Thor se ha convertido en uno de los momentos más tiernos de esta temporada, recordándonos que incluso en los gestos más simples —como robar un peluche— puede nacer una gran historia de amor.