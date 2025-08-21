Adidas se disculpa públicamente con comunidad de Oaxaca por huaraches

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa deportiva Adidas ofreció una disculpa pública a la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, en Oaxaca, por utilizar sin autorización elementos del huarache tradicional en el diseño de su modelo "Oaxaca Slip On".
En un evento realizado en la comunidad, Karen González, directora legal y de cumplimiento de Adidas México, leyó una carta en la que la compañía reconoció que el calzado se inspiró en un diseño originario del estado, específicamente del pueblo Yalálag, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca.
“Entendemos que esta situación pudo haber causado malestar. Por lo cual, les ofrecemos una disculpa pública. Evitaremos actuar sin su guía y colaboración en el futuro”, expresó González durante el acto.
Adidas también reafirmó su “compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad, mediante un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”.
El evento concluyó con la firma de un documento entre representantes de la comunidad y la empresa.
El pasado 8 de agosto, Adidas envió una carta al Gobierno de Oaxaca solicitando diálogo para reparar el daño causado al municipio. En respuesta, el secretario de Cultura estatal, Flavio Sosa, solicitó que la compañía reconozca públicamente que el diseño pertenece históricamente a Yalálag, repare el daño, se comprometa a no repetir este tipo de acciones y retire el producto del mercado.
Las sandalias "Oaxaca Slip On", lanzadas el 4 de agosto en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarría, aún se encuentran bajo evaluación, sin que se haya definido si continuarán en producción o serán retiradas del mercado.
rmr