Adidas se disculpa públicamente con comunidad de Oaxaca por huaraches

Adidas también reafirmó su “compromiso de trabajar de manera colaborativa con la comunidad, mediante un diálogo basado en el respeto, la escucha y el reconocimiento de su herencia cultural”.

El evento concluyó con la firma de un documento entre representantes de la comunidad y la empresa.

El pasado 8 de agosto, Adidas envió una carta al Gobierno de Oaxaca solicitando diálogo para reparar el daño causado al municipio. En respuesta, el secretario de Cultura estatal, Flavio Sosa, solicitó que la compañía reconozca públicamente que el diseño pertenece históricamente a Yalálag, repare el daño, se comprometa a no repetir este tipo de acciones y retire el producto del mercado.