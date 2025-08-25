¡Adiós calor! Primer frente frío llega ya en septiembre

De acuerdo con pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos sistemas frontales pueden traer consigo temperaturas bajas extremas, lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y condiciones adversas en varias regiones del país.

Las autoridades federales señalaron que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se prevé el ingreso de entre 51 y 56 frentes fríos, una cifra cercana al promedio de 58 que se registra cada año en México.

Es de mencionar que la fecha del ingreso de este primer frente frío aún no es exacta, aunque por lo general llega con el otoño cada 22 de septiembre.

La población deberá mantenerse atenta a las actualizaciones del clima, ya que los frentes fríos suelen afectar con mayor intensidad a los estados del norte, noreste, centro y oriente, aunque sus efectos también alcanzan zonas del occidente y sur del territorio nacional.

