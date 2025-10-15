¡Adiós al rojo 3! Colorante en dulces y gelatinas sería prohibido en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció su intención de prohibir el uso del colorante rojo 3, conocido también como eritrosina, por representar un riesgo no aceptable para la salud de la población.

De acuerdo con un análisis realizado por la dependencia, el ingrediente será eliminado de los productos procesados en un plazo máximo de 24 meses, tiempo durante el cual las empresas deberán reformular sus productos o dejar de usarlos.

El rojo 3 ha sido relacionado con efectos negativos en animales de laboratorio, entre ellos:

Disfunción tiroidea

Tumores tiroideos

Daños neurológicos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) respalda estos hallazgos y lo ha vinculado directamente con el desarrollo de cáncer, aunque no se han confirmado efectos similares en humanos. Sin embargo, se considera que su consumo prolongado podría representar un riesgo considerable para la salud pública.

“Es un riesgo no aceptable para la población”, concluyó Cofepris en su análisis técnico.