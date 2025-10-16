Adiós al IFT: el órgano regulador de telecomunicaciones se despide tras más de una década

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció que cesará sus operaciones el próximo 17 de octubre de 2025, con lo cual también quedarán inactivas sus cuentas oficiales en redes sociales y se suspenderá la atención al público por estos medios.

A través de un comunicado publicado en su perfil oficial de X (antes Twitter), el IFT explicó que su cierre obedece al proceso de extinción del organismo, luego de más de una década de haber operado como el ente regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México.

“Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada en este órgano regulador”, se lee en el comunicado oficial.

Desde su fundación, el IFT tuvo como misión promover la competencia, la conectividad, y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios, con independencia del Poder Ejecutivo.

Finalmente, el Instituto deseó éxito a las autoridades que en adelante asumirán la regulación de estos sectores estratégicos, reiterando su confianza en que se garantizará la competencia económica en México.

SHA