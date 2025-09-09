¿Adiós al gaming barato? Videojuegos violentos tendrían nuevo impuesto en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Paquete Económico 2026, entregado la noche de este lunes por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, incluye una medida inédita: la aplicación de impuestos a los videojuegos catalogados como “violentos”, así como a las casas de apuestas en línea.

De acuerdo con el funcionario, la medida busca desincentivar el consumo de productos digitales con efectos negativos en la salud física y mental, en línea con disposiciones extrafiscales que forman parte de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta se suma al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y tabaco, bajo el mismo argumento de promover hábitos más saludables y reducir los gastos asociados al tratamiento de enfermedades.

El Paquete Económico 2026, que prevé un gasto neto total de 10.1 billones de pesos y un déficit del 4.1 % del PIB, incorpora estos cambios tributarios dentro de un plan que busca reforzar programas sociales, infraestructura y transición energética.

Aunque todavía no se detallan los criterios para definir qué títulos entrarán en la categoría de “violentos”, la propuesta podría tener un impacto directo en el costo de los videojuegos en México, así como en el mercado digital de entretenimiento.

BCT