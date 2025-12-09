Adiós a las playas privadas: Senado aprueba derecho de libre acceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Turismo del Senado aprobó reformas legales que garantizan el acceso libre, gratuito y permanente a todas las playas de México, así como a la zona federal marítimo terrestre contigua, sin importar origen, nacionalidad o condición social de las personas.

El dictamen también establece que ninguna persona o empresa podrá cobrar por el ingreso, colocar barreras o condicionar el acceso, salvo por razones justificadas de seguridad pública, protección ambiental o interés nacional.

Entre las reformas aprobadas se incluye la modificación del artículo 8 y la adición del artículo 8 Bis y del artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales. Estas disposiciones también obligan a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) a establecer, en coordinación con municipios, un Registro Nacional de Accesos a Playas, que deberá estar inscrito en catastros y registros públicos de la propiedad.

Además, en zonas que formen parte de áreas naturales protegidas, las autoridades deberán permitir acceso gratuito al menos un día a la semana, siempre bajo condiciones que respeten la biodiversidad y los ecosistemas.

BCT