Adiós a la corona española: Chiapas rediseña su escudo con identidad indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma a la Ley del Escudo y del Himno estatal para modificar oficialmente el escudo de armas de la entidad, eliminando elementos asociados a la conquista española y sustituyéndolos por símbolos que exaltan la cosmovisión maya, la diversidad biocultural y la historia indígena del estado.

La iniciativa, presentada como una propuesta ciudadana y avalada tras un proceso de consulta pública, fue respaldada por los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura local antes de concluir el año 2025.

De acuerdo con el Congreso chiapaneco, el nuevo diseño busca fortalecer la identidad estatal desde una perspectiva cultural propia: “El escudo de Chiapas honra nuestro pasado, refleja lo que somos y proyecta el futuro que construimos con esperanza”, expresaron a través de su cuenta oficial en la red social X.