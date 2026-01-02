Adiós a la corona española: Chiapas rediseña su escudo con identidad indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma a la Ley del Escudo y del Himno estatal para modificar oficialmente el escudo de armas de la entidad, eliminando elementos asociados a la conquista española y sustituyéndolos por símbolos que exaltan la cosmovisión maya, la diversidad biocultural y la historia indígena del estado.
La iniciativa, presentada como una propuesta ciudadana y avalada tras un proceso de consulta pública, fue respaldada por los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura local antes de concluir el año 2025.
De acuerdo con el Congreso chiapaneco, el nuevo diseño busca fortalecer la identidad estatal desde una perspectiva cultural propia: “El escudo de Chiapas honra nuestro pasado, refleja lo que somos y proyecta el futuro que construimos con esperanza”, expresaron a través de su cuenta oficial en la red social X.
En el nuevo escudo se incorporaron 14 elementos simbólicos, entre los que destacan:
Tocado maya inspirado en el rey Pakal, que sustituye a la antigua corona como símbolo de prosperidad.
El cero maya, que representa el equilibrio y la continuidad del tiempo.
Una pirámide, en lugar del castillo, inspirada en el Templo de las Inscripciones de Palenque.
Cañón del Sumidero, como emblema de fortaleza natural.
Ceiba, árbol sagrado que conecta cielo, tierra e inframundo en la cosmovisión mesoamericana.
Maíz con mazorcas, como símbolo de sustento e identidad agrícola.
Bastón de mando en descanso, que representa autoridad basada en la sabiduría comunitaria.
Río Grande y volcán Tacaná, referentes a la biodiversidad chiapaneca.
Bordados tradicionales, patrones ancestrales y mariposas, elementos de la riqueza textil indígena.
Una estrella, como guía de equilibrio humano.
Aunque varios símbolos coloniales fueron retirados, uno de los leones permanece en el escudo como representación del mestizaje y la conciliación entre el pasado colonial y el presente soberano del estado.
La reforma se da en un contexto nacional donde distintos sectores han impulsado la revisión de símbolos públicos desde una mirada más incluyente, que reconozca el papel de los pueblos originarios en la construcción histórica de México.
mrh