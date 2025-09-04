Adiós a Bineo: Banorte confirma venta a Klar con licencia bancaria incluida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Financiero Banorte informó este jueves 4 de septiembre de 2025 que alcanzó un acuerdo para la venta de Bineo, su banco 100% digital, a Klar, compañía de servicios financieros digitales. La operación incluye también la licencia bancaria que permite a Bineo operar en el sistema financiero mexicano.

El contrato de compraventa fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aunque la operación deberá cumplir con la autorización de diversas autoridades regulatorias antes de hacerse oficial.

Banorte explicó que desde los primeros meses de 2025 detuvo la captación de nuevos usuarios en Bineo, al anunciar sus planes de venta. En ese momento, invitó a los clientes existentes a migrar sus operaciones a la plataforma digital de Banorte, con el objetivo de concentrar servicios y ofrecer una experiencia más integral.