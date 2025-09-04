Adiós a Bineo: Banorte confirma venta a Klar con licencia bancaria incluida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Financiero Banorte informó este jueves 4 de septiembre de 2025 que alcanzó un acuerdo para la venta de Bineo, su banco 100% digital, a Klar, compañía de servicios financieros digitales. La operación incluye también la licencia bancaria que permite a Bineo operar en el sistema financiero mexicano.
El contrato de compraventa fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), aunque la operación deberá cumplir con la autorización de diversas autoridades regulatorias antes de hacerse oficial.
Banorte explicó que desde los primeros meses de 2025 detuvo la captación de nuevos usuarios en Bineo, al anunciar sus planes de venta. En ese momento, invitó a los clientes existentes a migrar sus operaciones a la plataforma digital de Banorte, con el objetivo de concentrar servicios y ofrecer una experiencia más integral.
La institución reiteró que los usuarios pueden seguir realizando sus operaciones a través de los canales digitales directos de Banorte y que la transición no afectará los servicios contratados.
De acuerdo con la BMV, la compraventa deberá ser evaluada y aprobada por:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Banco de México (Banxico)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Cabe señalar que la venta de las acciones de Bineo a Klar no incluye a la Sofipo Klar, que forma parte de la estructura de Klar Holdings Limited.
Banorte señaló que la decisión responde a su estrategia de fortalecer sus capacidades digitales propias, consolidando sus servicios en una sola plataforma y enfocándose en ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes.
