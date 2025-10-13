¡Adiós a billetes de Benito Juárez de $20! Banxico inicia su retiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México (Banxico) ha anunciado oficialmente el retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos tipo F, aquellos que muestran en el anverso la efigie de Benito Juárez y comenzaron a circular en 2007.

Según la Circular 8/2025, publicada este mes, a partir del 10 de octubre de 2025, las instituciones bancarias del país están obligadas a dejar de entregar estos billetes al público, y deberán enviarlos al Banco Central o a sus corresponsales como parte del proceso de retiro.

Sin embargo, Banxico aclaró que estos billetes seguirán teniendo valor como medio de pago, por lo que los bancos deben seguir aceptándolos, aunque ya no los recircularán.

La clasificación técnica que deberán aplicar las instituciones financieras es la de “Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados”, en apego a la normativa vigente en materia de operaciones de caja.

Este retiro no implica que los billetes tipo F pierdan su valor, ya que según el artículo 4 de la Ley Monetaria, siguen teniendo poder liberatorio, es decir, pueden usarse para pagar cualquier obligación dentro del país.

La medida entró en vigor el 10 de octubre de 2025, y se inscribe dentro de las acciones del Banco de México para renovar el papel moneda en circulación.