Adán Augusto propone comparecencias más abiertas para aspirantes a la FGR

En entrevista con medios de comunicación, el senador detalló que se plantea incluir tres rondas de preguntas, una por cada Grupo Parlamentario, con intervenciones de hasta dos minutos.

Asimismo, cada persona aspirante tendría hasta 20 minutos para responder los cuestionamientos y exponer su visión sobre el cargo, antes de pasar al posicionamiento de las bancadas y la votación del Pleno.

“Lo que vamos a proponer es una modificación al formato, hacerlo más participativo, menos rígido”, explicó el legislador.

También afirmó que se busca que las preguntas sean directas, sin interrupciones, para permitir un diálogo más fluido y sustancial entre los senadores y las personas candidatas.

Sobre los perfiles en evaluación, López Hernández destacó la experiencia de Ernestina Godoy Ramos, de quien mencionó su honestidad y trayectoria en el servicio público, en áreas de procuración de justicia y como consejera jurídica.

Por otra parte, el legislador indicó que el Senado cerrará el periodo ordinario en tiempo y forma, una vez que lleguen las minutas pendientes de la Cámara de Diputados, entre ellas la relativa a la Ley de Aguas, ascensos militares y regulación de vapeadores.

rmr