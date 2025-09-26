Adán Augusto López niega haber recibido 79 mdp y acusa ataque político

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de Morena, Adán Augusto López, rechazó la investigación presentada por el noticiero En Punto de Televisa, en la que se le señala de haber recibido al menos 79 millones de pesos de empresas que fungieron como contratistas cuando él estuvo al frente del gobierno de Tabasco.

En conferencia de prensa, el exsecretario de Gobernación calificó de “falsa” la información difundida, y aseguró que se trata de un ataque en su contra, proveniente tanto de la derecha como, posiblemente, de “fuego amigo” dentro del mismo movimiento.

“Sé quiénes pudieron haber filtrado esta información para desestabilizar, y en su momento lo voy a dar a conocer”, afirmó.

El legislador morenista mostró documentos de sus declaraciones patrimoniales correspondientes a 2023, en las que, dijo, están registrados todos sus ingresos y coinciden con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No hay nada oculto, presenté el monto total de ingresos y lo reporté conforme a la ley”, enfatizó.

López también explicó que el dinero que ha recibido proviene de distintas fuentes, entre ellas herencias familiares, la resolución de juicios en Estados Unidos y la compraventa de ganado.

Sostuvo que las empresas mencionadas en el reportaje no obtuvieron contratos durante su gestión como gobernador de Tabasco. “No es ningún delito recibir recursos de una empresa; si ésta tuvo irregularidades, no es responsabilidad mía”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si pediría licencia a la coordinación de la bancada, respondió que ha recibido muestras de respaldo de parte de sus compañeros de Morena, así como de los partidos aliados PT y PVEM. “Somos un grupo parlamentario que no se caracteriza por la uniformidad de pensamiento, pero en esta ocasión he sentido la solidaridad de mis compañeros”, aseguró.

La polémica escaló al plano nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre el tema en su conferencia matutina. La mandataria federal pidió a Adán Augusto López aclarar públicamente los señalamientos relacionados con los ingresos millonarios reportados entre 2023 y 2024, como parte de la rendición de cuentas que exige el movimiento de la Cuarta Transformación.