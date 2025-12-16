Acuerdo histórico busca rescatar playas de Tijuana y San Diego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 15 de diciembre de 2025, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo binacional para atender de forma integral el saneamiento fronterizo en la región Tijuana–San Diego, mediante la Acta 333 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), titulada “Acciones integrales para abordar el problema de saneamiento fronterizo en Tijuana, Baja California – San Diego, California”.
El acuerdo, firmado en la ciudad de Tijuana y aprobado por ambas naciones, establece una ruta de colaboración técnica, financiera y de gobernanza para reducir significativamente las descargas de aguas residuales no tratadas y sedimentos hacia el río Tijuana y el océano Pacífico, lo que impactará positivamente en la salud pública y el medio ambiente.
Entre las acciones acordadas se contempla la construcción de nueva infraestructura de tratamiento de aguas y control de sedimentos del lado mexicano, así como una planeación hídrica de largo plazo, a través de un plan maestro y estudios técnicos que anticipen el crecimiento urbano y prevengan futuras crisis.
Por su parte, Estados Unidos asumirá corresponsabilidad financiera mediante el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), lo que garantizará la operación y mantenimiento de las obras en territorio mexicano y evitará su deterioro. Este nuevo esquema reconoce que la solución al problema no recae en un solo país, sino que se trata de una responsabilidad compartida.
Este acuerdo da continuidad al Memorando de Entendimiento firmado el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin. Dicho memorando fortaleció el marco de cooperación técnica e institucional entre ambas naciones.
México reafirmó su compromiso de trabajar con Estados Unidos en un marco de cooperación y respeto mutuo, para avanzar en soluciones duraderas que beneficien a las comunidades fronterizas y fortalezcan la relación bilateral.
