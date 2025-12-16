Acuerdo histórico busca rescatar playas de Tijuana y San Diego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 15 de diciembre de 2025, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo binacional para atender de forma integral el saneamiento fronterizo en la región Tijuana–San Diego, mediante la Acta 333 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), titulada “Acciones integrales para abordar el problema de saneamiento fronterizo en Tijuana, Baja California – San Diego, California”.

El acuerdo, firmado en la ciudad de Tijuana y aprobado por ambas naciones, establece una ruta de colaboración técnica, financiera y de gobernanza para reducir significativamente las descargas de aguas residuales no tratadas y sedimentos hacia el río Tijuana y el océano Pacífico, lo que impactará positivamente en la salud pública y el medio ambiente.

Entre las acciones acordadas se contempla la construcción de nueva infraestructura de tratamiento de aguas y control de sedimentos del lado mexicano, así como una planeación hídrica de largo plazo, a través de un plan maestro y estudios técnicos que anticipen el crecimiento urbano y prevengan futuras crisis.