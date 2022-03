Acuden a las aulas más de 22 millones de alumnos en 207 mil planteles del país: SEP

Respecto a las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), precisó que ahora se dará prioridad a la infraestructura como parte del programa La Escuela es Nuestra, y resaltó que: “me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa; yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve; que vayan a las comunidades más alejadas”.

Sin embargo, añadió, se analiza cómo trabajar aspectos como la alimentación y el tiempo completo que formaban parte de las ETC.

RPO