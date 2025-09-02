Activista irrumpe en la Corte y exige justicia por su hijo asesinado en 2019

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió este martes su puerta principal para atención ciudadana, luego de más de dos años de permanecer cerrada por protestas y medidas sanitarias. El acto estuvo marcado por una manifestación de la activista Silvia Castillo Hernández, quien reclamó justicia por el asesinato de su hijo en 2019.

La mujer ingresó al recibidor del Alto Tribunal tras superar el cerco de seguridad instalado en la calle de Pino Suárez y, entre gritos, denunció omisiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Recordó que su caso fue ignorado pese a que, aseguró, la titular del organismo, Rosario Piedra, le había prometido acompañamiento jurídico.

Durante su protesta, Castillo se despojó parcialmente de su ropa y sostuvo una pancarta con la imagen de su hijo, Alan, acompañado de un mensaje en el que señalaba a presuntos responsables del crimen y acusaba protección de autoridades locales en San Luis Potosí. La acción provocó que la entrada principal de la Corte, una estructura de más de tres toneladas, fuera cerrada por algunos minutos.

La activista, conocida por haber participado en la toma de las oficinas de la CNDH en 2020, afirmó que continuará exigiendo justicia hasta que las autoridades respondan al caso, que permanece en la impunidad desde hace casi seis años.

agm