Activan medidas preventivas en BCS por evolución y trayectoria de tormenta Lorena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades federales y estatales activaron medidas de prevención por la tormenta tropical Lorena, cuyo centro se localiza a 495 km al oeste de Manzanillo, Colima, y a 400 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de hasta 100 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Se prevén lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas del Pacífico central y noroccidental.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, por instrucciones de su titular, se trasladó una Misión ECO a La Paz, Baja California Sur, para coordinar acciones preventivas con Protección Civil estatal y autoridades municipales, con el fin de reforzar la preparación y protección de la población.